Bayern schiebt Skitourismus einen Riegel vor

Lifte in Bayern bis Ende Dezember geschlossen

Söder hatte schon vergangene Woche vor Skiurlaub in Österreich gewarnt und die Initiative Italiens und Frankreichs unterstützt, kein Skifahren vor Jänner zu erlauben. In Bayern selbst bleiben die Skilifte bis Ende Dezember geschlossen. „Die Naturbegegnung über das Skiwandern oder Langlaufen ist immer noch möglich“, sagte Söder. Lifte sollen zum Skifahren allerdings nicht geöffnet werden.