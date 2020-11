Zwei weitere Tote und 150 neue Infizierte

Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See sowie ein 93-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf sind im Krankenhaus verstorben. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 150 weitere Burgenländer positiv auf den gefährlichen Erreger getestet. Mit Stand Donnerstag waren 1658 Menschen mit Covid-19 infiziert, ein leichter Anstieg. In den Spitälern müssen derzeit 120 Patienten behandelt werden.