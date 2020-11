Welser (29) suchte Sex-Kontakt zu 13-Jähriger

Der Angeklagte hatte den Teenager, ein Heimkind, im Oktober 2019 zufällig kennengelernt, als sie Freunde in Wels besuchen wollte. Man blieb in Kontakt, telefonisch wurde ein Treffen geplant. Der Mann hatte bereits eine Zugverbindung herausgesucht und bot sogar an, dass die Jugendliche bei ihm einziehen könnte.