Verkehrsflut: Betroffene haben genug

Tausende Autos und Lkw fahren jeden Tag auf der B 50 zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See. Für die Gemeinden entlang der Strecke eine massive Belastung. In Breitenbrunn wollen sich die Bürger das nicht mehr bieten lassen. Sie protestierten mit Schildern gegen Lärm und Abgase. Gefordert wird eine Entlastung.