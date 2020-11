Weniger Tote durch bessere Luftqualität in der EU

In den vergangenen zehn Jahren hat bessere Luftqualität nach Angaben der EU-Kommission zu einer deutlichen Reduktion der mit Luftverschmutzung in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Europa geführt. Trotzdem sind immer noch rund 400.000 frühzeitige Todesfälle auf dem Kontinent auf schlechte Luftqualität zurückzuführen.