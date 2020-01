2019 gab es weniger Feinstaub in der Wiener Luft

Drei Viertel des Feinstaubs wird nicht in Wien produziert

Zugleich wurden die Streusplittmengen in den vergangenen Jahrzehnten drastisch reduziert. Simas Schlussfolgerung: „Die Wiener Luft war noch nie besser.“ Die Umweltstadträtin verweist zudem auf Studien, wonach drei Viertel des Wiener Feinstaubs aus überregionalen Quellen stammen - also nicht hausgemacht sind.