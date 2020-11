Defensive Meisterleistung: Browns rupfen Eagles

Die Defense der Cleveland Browns trumpfte am Sonntag gegen die Philadelphia Eagles groß auf (siehe Video oben). Ein Pick-Six, ein Safety, fünf Sacks, zwei Interceptions und 7.5 Tackles for Loss standen am Ende auf der Habenseite. Das alles gelang in Abwesenheit von Defense-Superstar und Anführer Myles Garrett, der von den Browns auf die COVID-19 Liste gesetzt wurde.