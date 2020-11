Alles will in die Sonne: Appell für Verantwortung

Neuinfektionen stiegen wieder an

Mehr als 500 Neuinfektionen meldete das Land zwischen Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr. Die meisten Fälle kommen aus den Bezirken St. Veit, Völkermarkt und Klagenfurt. Damit sind in Kärnten aktuell 4513 Personen infiziert. Im Spital werden 365 Kärntnerinnen und Kärntner behandelt; 35 davon liegen auf der Intensivstation. Mit oder an Corona gestorben sind mit Stand Sonntag 119 Personen. Erfreulich ist aber, dass die Zahl der Genesenen ebenfalls steigt. Am Sonntag wurden 731 Personen gesund gemeldet; mehr als neu erkrankt...