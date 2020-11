Umsatz dank Corona um minus 80 % eingebrochen!

Gegen Öffnungen an Sonntagen

Was die geplante Öffnung an Sonntagen betrifft, sind sich aller drei Centermanager einer Meinung: „Obwohl es vor Weihnachten wichtig wäre, viele Kaufleute würden die Mehrkosten nur schwer schlucken können.“ Daher der dringende Appell von Achatz, Hofbauer und Oswald: „Wenn die Kärntner schon online kaufen, dann bitte bei den heimischen Betrieben und nicht bei denen, die hierzulande keine Steuern zahlen.“