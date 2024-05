Goldrausch: Martin Hoi zog Lastwagen mit 18 Tonnen

Die 24. Staatsmeisterschaften im Lkw-Ziehen in Leoben boten ein beeindruckendes Spektakel, als die stärksten Männer aus ganz Österreich an den Start gingen. Die Herausforderung war monumental: Ein 18 Tonnen schwerer Lastwagen musste über eine Distanz von 25 Metern so schnell wie möglich gezogen werden, und die Athleten stellten sich mutig dieser gewaltigen Aufgabe. Martin Hoi, der stärkste Mann Kärntens, zählte zu den herausragenden Teilnehmern und ließ es sich nicht nehmen, mit 18 weiteren Athleten um den begehrten Titel zu kämpfen. Er sicherte sich sogar den Sieg.