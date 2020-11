Corona-Partys in Metnitz

Auch die Gemeinde selbst kommt nicht gut weg, weil am 8. November der traditionelle Leonhardimarkt stattfand. „Seitens der Gemeinde wurde der Markt abgesagt!“, so Bürgermeister Peter Grabner: „Plötzlich sind Standler einfach am Marktplatz gestanden.“ Kritik übt Grabner an den Behörden. „Auf der Gemeinde wissen wir nicht einmal, wie viele positive Fälle es bei uns gibt.“