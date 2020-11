Promiwelt trauert um Star-Frisör Udo Walz

Der deutsche Star-Frisör Udo Walz (76) ist am Freitag an den Folgen eines Diabetes-Schocks, den er vor zwei Wochen erlitten hatte, verstorben. Nicht nur viele Freunde und Ehemann Carsten Thamm-Walz trauern, auch viele Promis drücken ihr Beileid in sozialen Medien aus. So etwa Modell Sophia Thomalla, Komiker Oliver Kalkofe, das TV-Duo Joko und Klaas oder die Moderatorinnen Sylvie Meis und Birgit Schrowange.