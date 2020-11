Ö: Doppelt so viele Abschiebungen nach Slowenien

„Folge der Kontrollen an EU-Binnengrenze“

„Der Trend steht im Verhältnis zum Umfang der illegalen Migration, ist aber auch eine Folge der Kontrollen an der EU-Binnengrenze“, erklärte die Polizeisprecherin. Einerseits dürfte Österreich für Migranten heuer interessanter geworden sein, andererseits gehe man auch davon aus, dass an der österreichischen Seite mehr illegale Grenzübertritte entdeckt wurden. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Art und Weise der Grenzüberwachung an den EU-Binnengrenzen verändert, außerdem setze Österreich weiterhin die Kontrollen an der Grenze zu Slowenien fort, hieß es.