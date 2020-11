Antigen-Tests für soziale Einrichtungen

Angewendet werden sollen die Antigentests bei Mitarbeitern sowie Klienten, die Verdachtsfälle sind, die also Symptome entwickelt haben. „Gerade diese Bereiche, wo Menschen mit so viel Engagement und Nähe für andere Menschen tätig sind, stellt die Corona-Krise vor enorme Herausforderungen. Mit den Antigentests wollen wir sie unterstützen und ihnen mehr an Sicherheit geben“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner.