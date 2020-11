Nicht noch 40 Jahre Atomgefahr in Temelín

Kaineder war 15, als der erste Reaktorblock in Temelín in Südböhmen, 60 Kilometer nördlich von Oberösterreichs Grenze, vor 20 Jahren in Betrieb genommen wurde. Der Widerstand begann lange davor: „Seit ich mich erinnern kann, ist das AKW Temelín ein Thema in Oberösterreich“, sagt er. Seit es läuft, bereiten vor allem „unzählige Zwischen- und Störfälle“ Sorgen: „Ausgetretenes Kühlwasser, Pannen an Pumpen, Probleme an den Turbinen und vieles mehr.“