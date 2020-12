Kim Kardashian: Covid-19, Ehekrise und Serien-Aus

Serien-Aus nach 14 Jahren

In all den Ehestress krachte dann auch noch die Entscheidung, ihre erfolgreiche Reality-Show „Keeping Up With The Kardashians“ um den Kardashian-Jenner-Clan nach 14 Jahren einzustellen. Die letzte Staffel soll Anfang 2021 ausgestrahlt werden. „Schweren Herzens haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von ,Keeping Up with the Kardashians‘ zu verabschieden“, teilte die vierfache Mutter mit.