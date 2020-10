Kim Kardashian pflegte Corona-kranken Kanye West

Kim Kardashian hat in einem Interview verraten, dass sie ihren Ehemann Kanye West gepflegt hat, als dieser Anfang des Jahres am Coronavirus erkrankt war. Die Situation sei für sie furchteinflößend gewesen, erklärte die Reality-TV-Queen, weil niemand wirklich gewusst habe, wie man mit dem Virus umzugehen habe. Deshalb habe sie versucht, sie so gut als möglich vor einer Ansteckung zu schützen.