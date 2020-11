Anschober: Installieren Sie die Stopp-Corona-App!

Anschober eröffnete die Pressekonferenz mit Dankesworten an das medizinische Personal in den heimischen Spitälern, das laut Prognosen des Gesundheitsministeriums zwischen 20. und 27. November besonders gefordert sein werde. In den nächsten Tagen seien weiterhin Zuwachsraten von 7000 Erkrankten pro Tag zu erwarten. In der Debatte um Massentests betonte Anschober, man teste bereits im großen Stil in sensiblen Einrichtungen wie Alters- und Pflegeheimen. Weitere Maßnahmen würden derzeit erarbeitet.