Zwei schwere Unfälle auf steirischen Autobahnen

Nächtlicher Überschlag auf A9

In der Nacht auf Samstag krachte es auch auf der A9: Um 2.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Übelbach zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Fahrtrichtung Slowenien alarmiert. Ein Pkw hatte sich überschlagen und war am Dach zu liegen gekommen.