Christkindlmärkte: Standler wollen nicht öffnen

Kollektives Zittern um das Weihnachtsgeschäft

Zittern um das Weihnachtsgeschäft müssen nicht nur Standler auf den Christkindlmärkten, sondern der gesamte Handel. Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck schalteten am Freitag zumindest am Stock-im-Eisen-Platz die Wiener Weihnachtsbeleuchtung offiziell ein (Bild oben). Ob in den Einkaufsstraßen in den nächsten Wochen viel los sein wird, bleibt vorerst fraglich.