Rathaus-Christkindlmarkt: Eröffnung verschoben

Die Organisatoren des Christkindlmarktes am Rathausplatz samt dazugehörigem Weihnachtstraum halten allerdings vorerst an der Veranstaltung fest. Die Aufbauarbeiten am Wiener Rathausplatz und dem benachbarten Rathausplatz gehen daher weiter. „Abhängig von den Entwicklungen des Infektionsgeschehens wird daher angestrebt, den Christkindlmarkt sowie den Kleinen Eistraum im Rathauspark auf Basis der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und eines fundierten Sicherheitskonzeptes Anfang Dezember zu eröffnen“, hieß es in einer Aussendung der Organisatoren am Sonntag.