Corona-Verordnungen: Was sagt das Gesetz?

Überall hagelt es Kritik zu den Corona-Verordnungen. Bereits im Frühjahr wurden einige vom Verfassungsgerichtshof gekippt aber jetzt gibt es wieder neue Regeln, an die wir uns halten müssen. Ein Beispiel sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. Aber darf uns die Regierung das überhaupt vorschreiben? krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf nimmt gemeinsam mit Rechtsanwalt Florian Horn die rechtliche Lage unter die Lupe. Was ist erlaubt und was nicht?