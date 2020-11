„Überlanges“ Einkaufen wird jetzt verboten

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Mittwoch in Linz angekündigt, dass es in Oberösterreich eine neue Verordnung geben wird, die das Verweilen und Konsumieren in Einkaufszentren und Malls untersagt. Derzeit werde sie noch ausgearbeitet, sie soll am Freitag in Kraft treten. Bilder aus Einkaufszentren von Menschen, die sich dort zusammensetzen und konsumieren, würden sehr befremden. „Alle müssen wissen, dass sie einen Beitrag leisten müssen“, sagte er.