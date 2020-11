Ransomware verbreitet: Haftstrafe für 36-Jährigen

Wegen Beihilfe zu versuchter und vollendeter banden- und gewerbsmäßiger Erpressung sowie Computersabotage in mehreren hundert Fällen ist am Landgericht Stuttgart ein Mitglied einer weltweit agierenden Computerbetrugsbande verurteilt worden. Der 36-jährige Ukrainer fasste eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten aus, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mitteilte. Das Urteil vom 6. November ist noch nicht rechtskräftig.