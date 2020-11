Oberösterreich schnürt laut FPÖ Anti-Terror-Paket

Was die FPÖ nicht wolle, sei, dass jetzt nach dem Wiener Terroranschlag die gesamte Gesellschaft überwacht und Freiheits- und Bürgerrechte geopfert werden, betonte Haimbuchner am Montag in einer Pressekonferenz. Man müsse „rechtsstaatlich sauber“ vorgehen und wie mit einem Skalpell „punkt- und schnittgenau“ islamistische Terroristen und ihr Umfeld „herausschneiden“.