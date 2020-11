Schäuble: „Jetzt isch over“ für Donald Trump

Schäuble mit Appell an Trumps Parteifreunde

Der deutsche Bundestagspräsident Schäuble richtete am Sonntag einen Appell an die republikanische Partei in den USA und indirekt auch an alle, die nach wie vor zu Trump halten: Wenn der scheidende Präsident seine Abwahl nicht akzeptiere, dann „müssen genügend Republikaner da sein, die ihm sagen: ,Es isch, wie es isch, und jetzt isch over‘“, sagte Schäuble in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“.