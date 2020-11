„Zehntausende illegale Stimmzettel gezählt“

Auf eine weitere mutaßliche Unregelmäßigkeit nehmen Trumps Anwälte in einer Klagsschrift für den Bundesstaat Arizona Bezug. Laut den Dokumenten an einem Gericht in Maricopa County, dem Wahlkreis der Hauptstadt Phoenix, haben Wähler am Dienstag von Mitarbeitern in den Wahllokalen in vielen Fällen die Anweisung erhalten, bei der maschinellen Stimmabgabe bestimmte Knöpfe zu drücken. Tausende Stimmen seien dadurch fälschlicherweise abgelehnt worden.