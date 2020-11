Hat Österreich zu lange weggeschaut, Frau Zadic?

TOP-KARRIERE EINER MIGRANTIN

Zur Person: Geboren am 24. Mai 1984 in der nordbosnischen Stadt Tuszla. Der Vater war Professor für Elektrotechnik, die Mutter Bauingenieurin (beide sind in Pension). Als Alma 10 ist, kommen sie und ihr Bruder als Kriegsflüchtlinge nach Österreich. Jus-Studium in Wien und an der Columbia University New York. 2007 kommt sie zur IOM (Internationale Organisation für Migration). 2011 bis 2017 arbeitet sie als Wirtschaftsadvokatin bei „Freshfields“. Seit 2019 bei den Grünen, seit 2020 Justizministerin. Im Jänner erwartet Zadić ihr erstes Kind.