414.313 Badegäste in Klagenfurts Strandbädern

Trotz des verspäteten Starts in die Sommersaison ziehen die Stadtwerke-Strandbäder eine positive Bilanz. So besuchten 310.000 Baderatten und Sonnenanbeter das Klagenfurter Strandbad. Im Loretto-Bad zählte man 57.000 Besucher und das Strandbad Maiernigg kommt knapp an die 100.000 Besucher-Marke von 2019 heran. Stadtwerke-Vorstand Smole zieht Resümee