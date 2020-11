Schließungen angeordnet: Polizei-Razzia in Moschee

Polizei stürmt Moschee in Meidling

Laut IGGÖ ist von der Schließung eine Moschee in Wien betroffen. Um welches Objekt es sich genau handelt, wollte man auf Anfrage zunächst nicht sagen. Wenig später erfuhr die „Krone“ aber von einem Großeinsatz der Exekutive in der Tewhid-Moschee in Meidling. Polizeikräfte mit Unterstützung des Sonderkommandos WEGA hätten die Einrichtung gestürmt. Ob und wie viele Festnahmen es gab, ist noch nicht bekannt.