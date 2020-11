Terror in Wien: Neun Minuten des Grauens

Es waren neun Minuten, die am Montagabend in Wien alles veränderten: von den ersten Notrufen um 20.00 Uhr bis zur „Neutralisierung“ des Attentäters um 20.09 Uhr. Am Tag nach dem schrecklichen Anschlag wurden weitere Details zum Ablauf bekannt. So hat es zumindest zwei Schusswechsel mit der Polizei gegeben. Zumindest vier Menschen wurden vom 20-Jährigen getötet. Bevor der Täter selbst mit mehreren Schüssen getötet wurde, hatte er auch einen Streifenpolizisten ins Bein geschossen. Laut Polizei gab es am Montag den größten sicherheitspolizeilichen Einsatz der österreichischen Polizei seit ihrem Bestehen.