Jungstar Rossi trifft! U20-Team besiegt Ungarn

Das österreichische U20-Eishockey-Team hat am Donnerstag in St. Pölten das erste Vorbereitungsspiel auf die WM in Kanada gegen Ungarn 4:2 (1:0,3:0,0:2) gewonnen. Für die Tore der ÖEHV-Auswahl sorgten zweimal Schweden-Legionär Senna Peeters, Jungstar Marco Rossi und Philipp Wimmer. Am Freitag treffen die beiden Teams in St. Pölten erneut aufeinander.