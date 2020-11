Standler verteilte selbst gemachtes Holzspielzeug

Da geht einem das Herz auf! Als die schwangere Katharina Enzenhofer (33) aus St.…Florian am Dienstag mit ihrer Tochter Theresa (2) an der Hand aus der Apotheke am Ennser Stadtplatz ging, kam ihnen ein Mann entgegen. Er schenkte der Familie selbst gemachtes Holzspielzeug – einfach so, ohne Hintergedanken