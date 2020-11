Umgang mit Terror-Pannen: „Wenig staatsmännisch“

Kickl fordert Rücktritt Nehammers

Dort setzte auch Kickl an, indem er an Nehammer adressierte: „Was Sie Kommunikationsfehler nennen, ist das Todesurteil für vier unschuldige Menschen gewesen.“ An der Stelle des Innenministers wüsste er, was nun zu tun sei, legte er Nehammer einen Rücktritt ans Herz. In seinem Haus habe es ein furchtbares Versagen gegeben: „Dieser islamistische Anschlag hätte verhindert werden könne.“