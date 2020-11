Die Wikingergötter von „Assassin‘s Creed Valhalla“

Der nächste Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe „Assassin‘s Creed“ aus dem Hause Ubisoft steht vor der Tür - und nach Ausflügen ins alte Ägypten und nach Griechenland geht es diesmal in die Welt der Wikinger. Wie üblich haben die Entwickler dabei viel Wert auf eine historisch korrekte Darstellung der Wikinger geachtet und viel Zeit in den Einbau der nordischen Mythologie und ihrer Götter ins Spiel investiert. Im Trailer geht Darby McDevitt von Ubisoft näher darauf ein. Das Spiel erscheint am 10. November für Xbox, PS4 und PC, die PS5-Version folgt am 12. November.