Hotline und Mail-Adresse für Hinweise eingerichtet

Hotline täglich 24 Stunden besetzt

„Die Betroffenheit und Solidarität der Wiener Bevölkerung ist sehr hoch. Viele Bürgerinnen und Bürger können und wollen der Landespolizeidirektion Wien wertvolle Hinweise zu den Tathandlungen geben“, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Daher sei eine Hotline und E-Mailadresse eingerichtet worden, die von nun an „täglich 24 Stunden besetzt ist“, so Fürst weiter.