Wolf soll in Oberhofen ein Kalb gerissen haben

„Beim Riss im Mühlviertel konnte ein Fuchs mittels DNA nachgewiesen werden“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Max Hiegelsberger. Aber da das junge Angus-Rind fast vollständig aufgefressen worden war, glauben Jäger vor Ort nicht an einen Fuchs als „Hauptnutzer“. Jetzt wurde eine zweite Genprobe ins Labor geschickt, deren Auswertung aber noch offen ist. Ebenso jene, die bei einem in Oberhofen am Irrsee am 21. Oktober – drei Tage nach dem Vorfall im Mühlviertel – gerissenen Kalb genommen worden war.