Dotcom droht Auslieferung, aber er hat eine Chance

Ob Dotcom einer Auslieferung an die USA auf diesem Weg noch entgehen kann, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anwälte des schillernden Internet-Unternehmers von dieser letzten Möglichkeit Gebrauch machen werden und sich der Rechtsstreit um die Auslieferung noch weiter in die Länge ziehen wird. Dotcoms Anwalt: „Das bedeutet, dass das Berufungsgericht oder der oberste Gerichtshof weitere Argumente zu diesen wesentlichen Bedenken vorbringen werden, die in den Beweismitteln gut begründet sind. Dies ist wichtig und bedeutet, dass nichts mehr geschehen kann, bis die erforderlichen Anhörungen stattgefunden haben. Kim bleibt hier, daheim bei seiner Familie.“