Linz sagte beide Christkindlmärkte wegen Corona ab

„Abwarten und vielleicht doch Punsch trinken“ – so oder so ähnlich reagierten Wien, Graz, aber auch Wels und Steyr auf den aufgrund des Lockdowns unmöglichen Beginn der Christkindlmärkte im November. Den Dezember hält man sich dort als Option offen. Anders in Linz: Hier wurden die beiden Märkte bereits abgesagt!