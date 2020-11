Sobotka: „Verlängerung der Ausgangsregeln möglich“

Die Ausgangsbeschränkungen sind ein Teil des neuen Lockdowns, der am Dienstag (0 Uhr) offiziell in Kraft tritt. Die Ausgangsregeln gelten vorläufig bis 12. November, der Rest der Maßnahmen bis 30. November. „Eine Verlängerung der Ausgangsregeln ist möglich“, erklärte Sobotka per Aussendung.