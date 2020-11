Georgien droht schwerer politischer Konflikt

„Wir verlieren das Land“

Dagegen sprach der in seiner Heimat per Haftbefehl gesuchte Ex-Präsident Michail Saakaschwili - der Georgien im Jahr 2008 in den August-Krieg gegen Russland geführt hatte und in der Ukraine lebt - von einem Triumph der Opposition. Diese müssten „nun eine Regierung der nationalen Einheit bilden“. „Oder wir verlieren das Land.“