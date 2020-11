Mühlviertler Waffennarr (65) steht nun vor Gericht

Es war ein im wahrsten Sinn explosiver Fund, den die Polizei Anfang April in Rainbach im Mühlkreis gemacht hat: Ein Ex-Soldat hatte in seinem Keller über Jahre hinweg 150 Waffen und eine Million Stück Munition gehortet. Am kommenden Mittwoch steht der 65-jährige Mühlviertler Waffennarr in Linz vor Gericht.