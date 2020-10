Nächste Woche fährt das Land wieder runter

Oppositionskritik an Kommunikation der Regierung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hält einen Lockdown spätestens in zehn Tagen für notwendig, „um die medizinische Versorgung vor einem Kollaps zu bewahren“. Die Neos wollen „Bildungseinrichtungen und den Handel“ offen halten. Bei allen anderen Maßnahmen erwarte man sich „erst einmal genaue Kenntnis über die Zahlen“. Kritik kommt von allen Parteien an der Art der Kommunikation: FPÖ-Chef Norbert Hofer etwa ortet in der Ankündigung einen „neuen Höhepunkt in Sachen Verwirrung und Panikmache“.