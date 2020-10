„Wir sind mitten in der zweiten Welle in Europa“

Impfungen: Vorrang für Risikogruppen

Bei Impfungen sei europaweit der generelle Zugang „Vorrang für besonders vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Gesundheitspersonal“. Kurz erscheint dies sinnvoll. In der Europäischen Union gebe es einen vereinbarten Schlüssel für die Verteilung von Impfdosen unter den EU-Ländern, und „wir gehen davon aus, dass der hält“, stellte Kurz klar. So sei dies vereinbart worden und so werde auch entsprechend miteingezahlt. „Ich habe da großes Vertrauen in Ursula von der Leyen, dass sie den Prozess so gut und transparent weiter fortsetzt, wie sie das bis jetzt gemacht hat“, schloss der Kanzler.