Corona-Politik: Opposition empört über Regierung

Die Bundesregierung hat am Donnerstag nach einem Treffen mit Gesundheitsexperten den weiteren Fahrplan im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekannt gegeben. Seitens des Kanzlers und des Gesundheitsministers gab es dramatische Warnungen, aber ein Lockdown wie zuletzt in Deutschland und Frankreich wurde noch nicht verkündet. Die FPÖ ist sich aber sicher: Am Samstag kommt dieser. Auch SPÖ und NEOS übten Kritik an der Informationspolitik von Türkis-Grün.