Textile Mädchenträume

Charakteristisch für ihre Designs sind die Detailvielfalt, die aufwändige Verarbeitung und die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien. Maiken Domenica Kloser gründete ihr Label Maiken K. im Jahr 2014, während ihres Studiums an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Zuvor absolvierte sie die Meisterklasse für Bühnenkostüme an der Modeschule Herbststraße, ebenfalls in Wien. „Ich wollte diesen Beruf immer schon ausüben“, erklärt die 32-Jährige, die sich zu Beginn ihrer Karriere erst in vielen Theaterprojekten im Ausland und einige Sommer lang als Kostümbildnerin bei den Bregenzer Festspielen ausprobiert hat.