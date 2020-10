Salzburg: Contact Tracing wieder im Vollbetrieb

Nach dem Ausfall der Hälfte des Contact-Tracing-Teams der Stadt Salzburg konnte die Lücke bereits nach einem halben Tag wieder aufgefüllt werden. Damit konnte vom Not- wieder in den Vollbetrieb zurückgekehrt werden. Das teilte das Informationszentrum der Stadt am Mittwochvormittag mit. Die vorübergehend in Quarantäne geschickten 20 Mitarbeiter wurden durch Kräfte aus anderen Ämtern sowie des Bundesheeres ersetzt. Die Hilfe der AGES ist daher nicht mehr nötig.