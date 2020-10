Corona lässt Gastro-Zulieferer vor Winter zittern

Wie auch Metzgermeister Alois Schultes aus Zell am See. Er verkauft mit seinen 35 Mitarbeitern rund 80 Prozent seiner Fleisch-Waren an die Pinzgauer und Kitzbühler Gastronomie: „Mit 60 Prozent der Nächtigungen würden wir alle in der Region mit einem blauen Auge davon kommen. Ein Ausfall der Saison wäre für uns verheerend“, sagt Schultes der jährlich rund 700 Rinder aus der Umgebung schlachtet.