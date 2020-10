Neue Regeln für den Grenzverkehr

Unverändert bleibt die Situation aber für die Pendler. Salzburger, die im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land arbeiten, benötigen seit Samstag einen wöchentlichen Covid-Test. Dieser kann kostenlos bei der einzigen Teststation in Bayerisch Gmain durchgeführt werden. Das Ergebnis muss nach dem Erhalt per mail an das Landratsamt geschickt werden.