Ärztekammer-Präsident: Schnelltest nur beim Arzt

Nach dem Riesenandrang auf eine Wiener Apotheke, in der Antigen-Schnelltests angeboten werden, meldet sich Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser mahnend zu Wort. Er spricht sich dagegen aus, solche 15 Minuten-Schnelltests auch in oberösterreichischen Apotheken anzubieten: „Diese Tests sind dazu da, um bei einem Kranken, bei dem man klinisch noch keine richtige Diagnose hat, festzustellen, ob er Covid-19 oder doch eine andere Erkrankung der Atemwege, wie Grippe, hat. Kranke Menschen gehören zum Arzt und nicht in eine Apotheke.“